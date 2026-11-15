सीबीएसई की पहल: देश के शीर्ष संस्थानों का दौरा करेंगे स्कूल प्राचार्य, नवंबर-दिसंबर में होगी विजिट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के स्कूलों के प्राचार्यों को कौशल आधारित शिक्षा की नई पद्धतियों और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्थाओं से रूबरू कराएगा। इसके लिए एक्सपोजर विजिट की नई शृंखला का नवंबर ओर दिसंबर में आयोजन किया जाएगा। स्कूलों के प्राचार्य देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों और संगठनों का दौरा करेंगे। इस संबंध में सीबीएसई ने अधिसूचना जारी की है।

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