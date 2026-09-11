आईआईटी से मास्टर्स करने का मौका: आज शुरू हो रहा जैम 2027 के लिए आवेदन, इस तारीख तक भरें फॉर्म; कितनी लगेगी फीस

कितना है आवेदन शुल्क?

इस परीक्षा के लिए महिला, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों को एक परीक्षा पत्र के लिए 1,000 रुपये और दो परीक्षा पत्रों के लिए 1,350 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अन्य सभी श्रेणियों के लिए एक परीक्षा पत्र की फीस 2,000 रुपये और दो परीक्षा पत्रों की फीस 2,700 रुपये है। जेएएम की ओर से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बैंक या पेमेंट गेटवे का शुल्क, यदि लागू हुआ, तो उम्मीदवार को ही देना होगा।

क्या है जरूरी दस्तावेज?

कक्षा 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र।

हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो (3.5 सेमी × 4.5 सेमी)।

काले या गहरे नीले पेन से सफेद कागज पर 2 सेमी × 7 सेमी के बॉक्स में हस्ताक्षर करें।

जहां लागू हो, श्रेणी प्रमाण पत्र तैयार रखें।

दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार वैध PwD प्रमाण पत्र और UDID कार्ड/नंबर तैयार रखें। PwD प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं है।

फरवरी में होगी परीक्षा

आईआईटी जैम परीक्षा 14 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। उम्मीदवार एक या दो परीक्षा पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, दो पेपर चुनने की अनुमति तभी होगी, जब दोनों पेपर अलग-अलग सत्रों में आयोजित किए जाएं।

