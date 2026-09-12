एचपी टीईटी नवंबर 2026: हिमाचल शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू; कितन लगेगा शुल्क और कैसे करें पंजीकरण?

एचपी टीईटी 2026 में ये विषय शामिल

हिमाचल प्रदेश में एचपी टीईटी 2026 की परीक्षा 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा टीजीटी (कला, चिकित्सा और गैर-चिकित्सा), टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, जेबीटी, पंजाबी, उर्दू और विशेष शिक्षक टीईटी श्रेणियों के लिए होगी।

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क

एचपी टीईटी 2026 के लिए सामान्य वर्ग और उसकी उप-श्रेणियों (पीएचएच को छोड़कर) के उम्मीदवारों को 1,200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, ओबीसी, एससी, एसटी और शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 700 रुपये है। विलंब शुल्क अवधि में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के अलावा 600 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा।