एनबीईएमएस से हुई गलती: नीट पीजी के कुछ अभ्यर्थियों को ईमेल में लिख दी परीक्षा की गलत तारीख, दिया स्पष्टीकरण

ईमेल में क्या गलती हुई?

एनबीईएमएस के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को नीट पीजी 2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के एक ग्रुप को आज भेजे गए ईमेल की शुरुआती पंक्ति में परीक्षा की तारीख गलती से 5 सितंबर 2026 लिख दी गई।



हालांकि, उसी ईमेल में नीचे आधार प्रमाणीकरण की जो तारीख और समय दिया गया है, वह सही है। यानी गलती केवल ईमेल की शुरुआती पंक्ति में परीक्षा की तारीख लिखने को लेकर हुई है।