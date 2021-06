अवसर: आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया यह नया पाठ्यक्रम, जानिए क्या है निर्धारित योग्यता

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नए कोर्स - मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एमपीपी) की शुरुआत की है। यह कोर्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) व विकास पर केंद्रित रहेगा।

#IITDelhi to start a new Post Graduate programme ‘Master of Public Policy (MPP)’ from the academic session 2021-22 with a focus on Science, Technology, and Innovation (STI) and development.