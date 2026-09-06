सिक्किम: गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी जेईई-नीट की मुफ्त कोचिंग, दो महीने का क्रैश कोर्स कराएगी सरकार

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शनिवार को ‘CM-SAATHI’ योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के उन छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना है, जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं।

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कोचिंग फीस नहीं भर पाने वाले छात्रों को मिलेगा पढ़ाई का सहारा

मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बताया कि यह योजना आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसके तहत जरूरतमंद छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए दो महीने का मुफ्त क्रैश कोर्स कराया जाएगा।

तमांग ने बताया कि इस बारे में प्रस्ताव को कल राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा, "गरीब परिवारों के कई छात्र JEE और NEET की परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वे अच्छे कोचिंग सेंटरों की फीस नहीं भर पाते हैं।"

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तीन दशक से भी पहले राजनीति में आने से पहले खुद शिक्षक रहे तमांग ने शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी और उनके समर्पण, त्याग और चुनौतियों की सराहना की।उन्होंने कहा, "शिक्षा में उनका अटूट विश्वास हमें प्रेरित करता रहता है और आज के शिक्षक त्याग, सेवा और समर्पण की उस विरासत के गौरवशाली संरक्षक हैं।"