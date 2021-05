कोरोना से जंग: आईआईएम ने जिला प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर, बनाई टास्क फोर्स

संबलपुर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और क्षेत्र के विकास में सहायता करने के उद्देश्य से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) संबलपुर ने कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। शुक्रवार को आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल और जिला कलेक्टर शुभम सक्सेना की उपस्थिति में यह एमओयू पर दस्तखत किए गए थे।

(1/3) We are glad to share that an MOU has been signed between IIM Sambalpur & the Office of the Collector cum District Magistrate Sambalpur in the presence of the Director, #IIMSambalpur, Prof. @mpjaiswal1, & the District Collector, Shri. Subham Saxena @DmSambalpur pic.twitter.com/Ye0H3xcy7L