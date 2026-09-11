इग्नू टीईई 2026: दिसंबर टर्म-एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना शुरू, एक अक्तूबर से लगेगी लेट फीस

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम के योग्य छात्रों के लिए दिसंबर 2026 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) पर लॉगिन करके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र और योग्य कोर्स का चयन ध्यान से करना होगा।

30 सितंबर तक बिना लेट फीस भरें फॉर्म

छात्र 10 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक थ्योरी कोर्स की फीस 200 रुपये तय की गई है। वहीं, 1 अक्तूबर से 15 अक्तूबर 2026 तक भी फॉर्म जमा किए जा सकेंगे, लेकिन इस अवधि में 200 रुपये प्रति थ्योरी कोर्स के साथ 1,100 रुपये लेट फीस देनी होगी।

विज्ञापन

फॉर्म भरने से पहले पात्रता जांचें

विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म केवल समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) पर अपने लॉगिन के जरिए ही भरना चाहिए। फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र और योग्य कोर्स का चयन ध्यान से करें। साथ ही, वैध रजिस्ट्रेशन और पढ़ाई की जरूरी अवधि पूरी होने जैसी पात्रता शर्तों को भी जांच लें।

विज्ञापन

विज्ञापन

जहां जरूरी हो, वहां असाइनमेंट जमा होना भी अनिवार्य है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना पहले ही जमा कर देना चाहिए।