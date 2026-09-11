इग्नू टीईई 2026: दिसंबर टर्म-एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना शुरू, एक अक्तूबर से लगेगी लेट फीस
इग्नू ने दिसंबर की टर्म-एंड परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना लेट फीस के फॉर्म 30 सितंबर तक और लेट फीस के साथ 15 अक्तूबर तक जमा किया जा सकेगा।
विस्तार
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम के योग्य छात्रों के लिए दिसंबर 2026 की टर्म-एंड परीक्षा (TEE) के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) पर लॉगिन करके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र और योग्य कोर्स का चयन ध्यान से करना होगा।
30 सितंबर तक बिना लेट फीस भरें फॉर्म
छात्र 10 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक थ्योरी कोर्स की फीस 200 रुपये तय की गई है। वहीं, 1 अक्तूबर से 15 अक्तूबर 2026 तक भी फॉर्म जमा किए जा सकेंगे, लेकिन इस अवधि में 200 रुपये प्रति थ्योरी कोर्स के साथ 1,100 रुपये लेट फीस देनी होगी।
फॉर्म भरने से पहले पात्रता जांचें
विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म केवल समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) पर अपने लॉगिन के जरिए ही भरना चाहिए। फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र और योग्य कोर्स का चयन ध्यान से करें। साथ ही, वैध रजिस्ट्रेशन और पढ़ाई की जरूरी अवधि पूरी होने जैसी पात्रता शर्तों को भी जांच लें।
जहां जरूरी हो, वहां असाइनमेंट जमा होना भी अनिवार्य है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना पहले ही जमा कर देना चाहिए।
IGNOU TEE में क्या होता है?
इस परीक्षा में छात्र अपने प्रोग्राम के उन थ्योरी कोर्स की परीक्षा देते हैं, जिनके लिए वे पात्र हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध रजिस्ट्रेशन, कोर्स की न्यूनतम अवधि पूरी करना और जहां लागू हो वहां असाइनमेंट जमा करना जरूरी होता है।
परीक्षा फॉर्म भरते समय छात्र को अपने योग्य कोर्स और परीक्षा केंद्र का चयन करना होता है। परीक्षा केंद्र का आवंटन उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाता है। परीक्षा के लिए बाद में हॉल टिकट जारी किया जाता है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है।
कैसे भरें फॉर्म?
- सबसे पहले IGNOU के समर्थ पोर्टल पर जाएं।
- अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- दिसंबर 2026 TEE के परीक्षा फॉर्म का विकल्प चुनें।
- अपने योग्य कोर्स और परीक्षा केंद्र का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और सभी विवरण ध्यान से जांचें।
- प्रत्येक थ्योरी कोर्स के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट करें और उसकी रसीद/प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
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