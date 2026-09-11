सीडीएस-एनडीए परीक्षा: डीएमआरसी ने बदला समय, सुबह 6 बजे से चलेगी मेट्रो; केंद्र तक पहुंचने की नहीं होगी टेंशन

एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर क्या समस्या बताई?

अंश दूबे नाम के एक अभ्यर्थी ने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि सीडीएस परीक्षा के लिए सुबह 8:30 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस ग्रे लाइन से उनका सफर शुरू होना था, उसकी सेवा सुबह 7 बजे से शुरू होती है। परीक्षा केंद्र के नजदीक पड़ने वाली पिंक लाइन की समय-सारणी भी ऐसी ही थी।



इस कारण उन्हें आशंका थी कि परीक्षा के दिन मेट्रो से समय पर केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसके बाद दिल्ली यातायात पुलिस ने उनसे उनके बोर्डिंग मेट्रो स्टेशन, परीक्षा केंद्र के नजदीकी मेट्रो स्टेशन और सफर में लगने वाले समय की जानकारी मांगी।



