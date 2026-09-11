एफएमजीई: अक्तूबर सत्र की विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, कब-क्या होगा? देखें पूरा शेड्यूल

FMGE October 2026: आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे शुरू हुई। योग्य अभ्यर्थी 25 सितंबर 2026 को रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। एनबीईएमएस ने 10 सितंबर को इस परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी की थी।

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