एफएमजीई: अक्तूबर सत्र की विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू, कब-क्या होगा? देखें पूरा शेड्यूल
FMGE October 2026: विदेश से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के अक्तूबर 2026 सत्र के आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर है। परीक्षा 31 अक्तूबर को होगी।
विस्तार
FMGE October 2026: आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) अक्तूबर 2026 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे शुरू हुई। योग्य अभ्यर्थी 25 सितंबर 2026 को रात 11:55 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। एनबीईएमएस ने 10 सितंबर को इस परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी की थी।
अक्तूबर सत्र की एफएमजीई परीक्षा 31 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले पात्रता और आवेदन से जुड़ी सभी शर्तें ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
कौन अभ्यर्थी एफएमजीई के लिए आवेदन कर सकता है?
एफएमजीई के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी भारतीय नागरिक या भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए।
पात्रता की मुख्य बातें:
- अभ्यर्थी भारतीय नागरिक या ओसीआई होना चाहिए।
- प्राथमिक चिकित्सा योग्यता भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से प्राप्त होनी चाहिए।
- आवेदन करने से पहले विस्तृत पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी है।
कब-क्या होगा, नोट करें तारीखें हैं?
अक्तूबर सत्र की परीक्षा के लिए आवेदन से लेकर परिणाम तक का कार्यक्रम एनबीईएमएस ने निर्धारित किया है।
|प्रक्रिया
|तारीख और समय
|आवेदन शुरू
|11 सितंबर 2026, शाम 5 बजे
|आवेदन की अंतिम तारीख
|25 सितंबर 2026, रात 11:55 बजे तक
|आवेदन में बदलाव की अवधि
|29 से 30 सितंबर 2026
|गलत/अपूर्ण तस्वीर आदि में अंतिम चयनित सुधार की अवधि
|3 से 19 अक्तूबर 2026
|परीक्षा शहर की जानकारी
|20 अक्तूबर 2026
|प्रवेश पत्र
|27 अक्तूबर 2026
|एफएमजीई परीक्षा
|31 अक्तूबर 2026
|परिणाम
|30 नवंबर 2026 तक
एफएमजीई आवेदन शुल्क कितना है?
- एफएमजीई अक्तूबर 2026 के लिए कुल आवेदन शुल्क 4,650 रुपये है। इसमें 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है।
- आवेदन शुल्क का मूल हिस्सा 3,940.68 रुपये है, जबकि 18 प्रतिशत जीएसटी की राशि 709.32 रुपये है।
- अभ्यर्थी भुगतान के लिए यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या भारत के बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आवेदन भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए।
- खास तौर पर फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान जैसे अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज निर्धारित मानकों के अनुसार होने चाहिए।
- एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पुस्तिका में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है।
एफएमजीई का आवेदन कैसे भरना होगा?
अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- एफएमजीई अक्तूबर 2026 के पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करें और प्रवेश संबंधी विवरण बनाएं।
- पंजीकृत विवरण से लॉगिन करें।
- व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- निर्धारित निर्देशों के अनुसार फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन में दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांचें।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन पत्र जमा करें।
- जमा किए गए आवेदन पत्र या पुष्टि पृष्ठ को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
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