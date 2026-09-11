कोलकाता: अटेंडेंस की शर्त पर छात्रों का विरोध, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा

शुक्रवार को सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मोहम्मदी तरन्नुम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छात्रों का एक गुट सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी अटेंडेंस की शर्त का विरोध कर रहा था। विरोध के दौरान छात्रों ने वाइस प्रिंसिपल को करीब 23 घंटे तक घेरे रखा और उनके कमरे के बाहर धरना दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

तरन्नुम ने क्या कहा?

तरन्नुम ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि वह "साजिश का शिकार" बनीं और घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पानी, बिजली और खाने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं लेने दीं।

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"कुछ लोग, जो छात्रों में अनुशासन लाने के मेरे कदम के खिलाफ थे, मुझे हटाने पर तुले हुए थे। मैं उच्च शिक्षा मंत्री से अपील करती हूँ कि वे इस गलत स्थिति को ठीक करें। मैं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता में विश्वास रखती हूं।""छात्रों के एक वर्ग के आरोपों के विपरीत, मेरा TMC से कोई संबंध नहीं है। हां, हो सकता है कि मैं अतीत में वामपंथी राजनीति से जुड़ी रही हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के हित के लिए काम नहीं किया... मुझे छात्रों के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा"