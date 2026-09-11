फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Attendance Row: Surendranath Law College Vice Principal Resigns After Student Protest

कोलकाता: अटेंडेंस की शर्त पर छात्रों का विरोध, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा

Fri, 11 Sep 2026 05:24 PM IST
शाहीन परवीन पीटीआई
पीटीआई Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 11 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

कोलकाता के सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज में अटेंडेंस की शर्त को लेकर छात्रों ने विरोध किया। छात्रों के विरोध के बाद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

विज्ञापन
Attendance Row: Surendranath Law College Vice Principal Resigns After Student Protest
प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शुक्रवार को सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मोहम्मदी तरन्नुम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। छात्रों का एक गुट सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी अटेंडेंस की शर्त का विरोध कर रहा था। विरोध के दौरान छात्रों ने वाइस प्रिंसिपल को करीब 23 घंटे तक घेरे रखा और उनके कमरे के बाहर धरना दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

विज्ञापन

तरन्नुम ने क्या कहा?

तरन्नुम ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि वह "साजिश का शिकार" बनीं और घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पानी, बिजली और खाने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं लेने दीं।

विज्ञापन


"कुछ लोग, जो छात्रों में अनुशासन लाने के मेरे कदम के खिलाफ थे, मुझे हटाने पर तुले हुए थे। मैं उच्च शिक्षा मंत्री से अपील करती हूँ कि वे इस गलत स्थिति को ठीक करें। मैं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता में विश्वास रखती हूं।" 
विज्ञापन
विज्ञापन


"छात्रों के एक वर्ग के आरोपों के विपरीत, मेरा TMC से कोई संबंध नहीं है। हां, हो सकता है कि मैं अतीत में वामपंथी राजनीति से जुड़ी रही हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के हित के लिए काम नहीं किया... मुझे छात्रों के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा"

75% अटेंडेंस की शर्त पर क्यों हुआ विवाद?

  • तरन्नुम ने दावा किया कि उन्होंने मामले की जानकारी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौस्तव बागची, उच्च शिक्षा विभाग और कलकत्ता विश्वविद्यालय को दी थी।
  • उन्होंने कहा कि गतिरोध को सुलझाने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।
  • कैंपस से निकलते समय छात्रों के एक गुट ने नारेबाजी की और उनकी कार को घेर लिया।
  • विवाद की शुरुआत कॉलेज के उस नोटिस से हुई, जिसमें 75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी।
  • इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर भी विवाद बढ़ गया।
  • प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, भाजपा विधायक और वकील कौस्तव बागची ने मामले में हस्तक्षेप किया।
  • बागची के मुताबिक, 75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को स्व-घोषणा पत्र जमा करने के बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।
  • हालांकि, परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान अटेंडेंस का मुद्दा विवाद बना रहा।
  • बाद में यह तय किया गया कि कम से कम 40 प्रतिशत अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

बागची ने वाइस प्रिंसिपल पर छात्रों को परेशान करने का आरोप लगाया

वाइस प्रिंसिपल पर मामले को भड़काने का आरोप लगाते हुए बागची ने कहा, "उन्होंने छात्रों के खिलाफ एक व्यवस्था बना दी थी। 75 प्रतिशत उपस्थिति का मानदंड तार्किक है, लेकिन छात्रों को परेशान किया गया और कई मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण वे दबाव में रहे। अधिकारी उन छात्रों के साथ खुले और भय-मुक्त माहौल में बातचीत क्यों शुरू नहीं करते जो पात्रता मानदंड पूरा करने के बाद परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं?" 

छात्रों ने 40% से कम अटेंडेंस को लेकर क्या दावा किया?

  • प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि 75 प्रतिशत अटेंडेंस का नियम लागू होने पर करीब 900 में से 600 छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
  • छात्रों के अनुसार, एक सेमेस्टर में 180 में से 144 छात्रों की अटेंडेंस 40 प्रतिशत से कम थी।
  • कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने गुरुवार को कौस्तव बागची के साथ बैठक की।
  • बैठक के बाद तय हुआ कि छात्र स्व-घोषणा के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
  • हालांकि, इस फैसले के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और कॉलेज परिसर में विरोध-प्रदर्शन जारी रहा।  
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed