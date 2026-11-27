बिना फीस दिए विदेश में करें पीएचडी: आयरलैंड और चीन की दो छात्रवृत्तियों के आवेदन शुरू, जानें योग्यता और तारीख
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 27 Nov 2026 11:50 AM IST
सार
विदेश में पीएचडी करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आयरलैंड और चीन में दो आर्थिक सहायता वाली छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में आवेदन 15 जनवरी 2027 तक और चीन की एएनएसओ छात्रवृत्ति के लिए 28 फरवरी 2027 तक आवेदन किया जा सकता है। दोनों योजनाओं में अलग-अलग विषय, योग्यता, आर्थिक मदद और आवेदन की शर्तें तय की गई हैं।
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विस्तार
विदेश में पीएचडी करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आयरलैंड और चीन में दो छात्रवृत्तियों के आवेदन खुले हैं। पहली छात्रवृत्ति आयरलैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की ओर से दी जा रही है। इसका नाम आइज़ल्ट होनाहन डॉक्टोरल स्कॉलरशिप है। इसके लिए 15 जनवरी 2027 को डबलिन के स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। दूसरी छात्रवृत्ति एएनएसओ-कैस-ट्वास/यूनेस्को पीएचडी स्कॉलरशिप है। इसके लिए 28 फरवरी 2027 को बीजिंग के स्थानीय समय के अनुसार आवेदन बंद हो जाएंगे। दोनों छात्रवृत्तियों के विषय और पात्रता अलग-अलग हैं।
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आयरलैंड की छात्रवृत्ति में कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की आइज़ल्ट होनाहन डॉक्टोरल स्कॉलरशिप सामाजिक विज्ञान में शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें यूरोपीय संघ और अन्य देशों के विद्यार्थियों की पूरी पढ़ाई की फीस दी जाएगी। इसके अलावा हर साल 25 हजार यूरो की आर्थिक मदद मिलेगी। यह सहायता अधिकतम चार साल तक मिल सकती है। पाठ्यक्रम सितंबर 2027 में शुरू होगा। इसके लिए राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी या मात्रात्मक एवं संगणकीय सामाजिक विज्ञान में पीएचडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरे पाठ्यक्रम के लिए शोध मार्गदर्शक का एसपीआईआरई विभाग में होना जरूरी है।
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आयरलैंड की छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?इस छात्रवृत्ति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री में कम से कम 2.1 ग्रेड या 3.6 जीपीए होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की स्नातकोत्तर पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम परिणाम में निर्धारित ग्रेड हासिल करना होगा। आवेदन के साथ परिचय पत्र, 1,500 से 2,000 शब्दों का शोध प्रस्ताव, शैक्षणिक अंकपत्र, अधिकतम दो पन्नों का जीवन परिचय, अंग्रेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण और दो शैक्षणिक संदर्भ देने होंगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले कुछ विद्यार्थियों को भाषा प्रमाणपत्र से छूट मिल सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय का आधिकारिक प्रमाण देना होगा।
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