आयरलैंड की छात्रवृत्ति में कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?

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आयरलैंड की छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?

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चीन की छात्रवृत्ति में क्या-क्या मिलेगा?

चीन की छात्रवृत्ति के लिए क्या योग्यता है?

आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की आइज़ल्ट होनाहन डॉक्टोरल स्कॉलरशिप सामाजिक विज्ञान में शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इसमें यूरोपीय संघ और अन्य देशों के विद्यार्थियों की पूरी पढ़ाई की फीस दी जाएगी। इसके अलावा हर साल 25 हजार यूरो की आर्थिक मदद मिलेगी। यह सहायता अधिकतम चार साल तक मिल सकती है। पाठ्यक्रम सितंबर 2027 में शुरू होगा। इसके लिए राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी या मात्रात्मक एवं संगणकीय सामाजिक विज्ञान में पीएचडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरे पाठ्यक्रम के लिए शोध मार्गदर्शक का एसपीआईआरई विभाग में होना जरूरी है।इस छात्रवृत्ति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री में कम से कम 2.1 ग्रेड या 3.6 जीपीए होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की स्नातकोत्तर पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंतिम परिणाम में निर्धारित ग्रेड हासिल करना होगा। आवेदन के साथ परिचय पत्र, 1,500 से 2,000 शब्दों का शोध प्रस्ताव, शैक्षणिक अंकपत्र, अधिकतम दो पन्नों का जीवन परिचय, अंग्रेजी भाषा की योग्यता का प्रमाण और दो शैक्षणिक संदर्भ देने होंगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले कुछ विद्यार्थियों को भाषा प्रमाणपत्र से छूट मिल सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय का आधिकारिक प्रमाण देना होगा।चीन की एएनएसओ-कैस-ट्वास/यूनेस्को पीएचडी छात्रवृत्ति विज्ञान के साथ सामाजिक और आर्थिक विज्ञान के विषयों के लिए भी है। इसके तहत विद्यार्थी चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय या अकादमी के संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं। हर साल विकासशील देशों के अधिकतम 40 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। इनमें से 10 छात्रवृत्तियां जलवायु से जुड़े शोध के लिए प्राथमिकता पर रखी गई हैं। इसमें पढ़ाई की फीस माफ होगी और हर महीने 6,000 या 7,000 चीनी युआन मिलेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा और आवेदन शुल्क में छूट भी मिलेगी।इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदक के पास चीन की नागरिकता नहीं होनी चाहिए और वह पात्र विकासशील देश का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार के पास कम से कम एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। उसे अंग्रेजी या चीनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक का जन्म 1 जनवरी 1992 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। भारत के उम्मीदवारों को आवेदन से पहले ट्वास की आधिकारिक सूची में अपने देश की पात्रता जांचनी चाहिए। आवेदन चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या चीनी विज्ञान अकादमी विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रणाली में से किसी एक के माध्यम से करना होगा।चीन की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को दोनों विश्वविद्यालयों में आवेदन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आवेदन रद्द हो सकता है। आवेदन के दौरान पहले कैस-एएनएसओ छात्रवृत्ति का विकल्प चुनना होगा और फिर एएनएसओ-कैस-ट्वास/यूनेस्को छात्रवृत्ति का विकल्प चुनना होगा। आवेदक और उनके संदर्भ देने वाले शिक्षकों को 28 फरवरी 2027 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चयनित विद्यार्थियों को चीनी भाषा और संस्कृति का प्रशिक्षण, जरूरी पाठ्यक्रम और शोध प्रबंध पूरा करना होगा। योग्यता परीक्षा या सालाना मूल्यांकन में असफल होने पर छात्रवृत्ति बंद हो सकती है और डिग्री के बजाय केवल उपस्थिति प्रमाणपत्र मिल सकता है।आयरलैंड की छात्रवृत्ति के लिए पहले आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद शिक्षकों की रुचि, चयन समिति की समीक्षा और ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। असफल उम्मीदवारों को आमतौर पर मार्च के मध्य तक सूचना दे दी जाती है। वहीं, चीन की छात्रवृत्ति में विश्वविद्यालय की प्रवेश शर्तें और योग्यता परीक्षा अहम होंगी। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले दोनों योजनाओं की आधिकारिक शर्तें ध्यान से पढ़नी चाहिए। खासकर चीन की छात्रवृत्ति के लिए देश की पात्रता और यात्रा तथा वीजा खर्च से जुड़ी शर्तें जांचना जरूरी है, क्योंकि ये खर्च सभी को मिलना तय नहीं है।