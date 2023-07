{"_id":"64b39b98f6c1de54570b13e8","slug":"first-woman-iit-director-preeti-aghalyam-said-women-are-still-a-minority-at-iits-2023-07-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पहली महिला आईआईटी निदेशक बोलीं: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में महिलाएं अल्पसंख्यक, तय करना है लंबा रास्ता","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

विस्तार Follow Us

1959 में स्थापित आईआईटी-मद्रास, अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला देश का पहला आईआईटी बन गया है। तंजानिया के ज़ांज़ीबार में नया संस्थान अक्तूबर में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए तैयार है। 39 वर्षीय अघलायम ने पिछले कुछ महीनों में भारत से ज़ांज़ीबार की यात्रा की है और चीजों को गति देने में व्यस्त हैं।

प्रीती अघलयम ने बताया कि "मैंने आईआईटी मद्रास में पढ़ाई की है। मैंने पहले आईआईटी बॉम्बे में काम किया है और 14 साल से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रही हूं, इसलिए यह आईआईटी में चीजें कैसे काम करती हैं, इसके प्रति मेरे प्यार और जुनून का विस्तार है। अघलयम ने ज़ांज़ीबार से एक साक्षात्कार में पीटीआई को बताया, "मेरे कई अच्छे दोस्त आईआईटी से हैं और मैं अपने पति से भी आईआईटी मद्रास में मिली थी।" अघलयम की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब कई आईआईटी परिसर में विषम लिंग अनुपात में सुधार के लिए सचेत प्रयास कर रहे हैं।

आंकड़ों पर एक नजर भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों ने 1990 के दशक के बाद से एक लंबा सफर तय किया है जब लड़कों और लड़कियों के नामांकन का अनुपात 10:1 था। 2000 के दशक की शुरुआत में यह अनुपात घटकर 7:1 हो गया, और 2000 के दशक के मध्य और अंत में 4:1 हो गया। 2014 में यह और भी खराब हो गई जब अधिकांश आईआईटी के परिसरों में लड़कियों की आबादी 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच थी। 2018 में महिलाओं के लिए अतिरिक्त कोटा शुरू होने से एक साल पहले, भारत में आईआईटी ने 995 लड़कियों और 9,883 लड़कों को प्रवेश दिया। 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश के दौरान, 3310 लड़कियों, या कुल सीटों की संख्या का 20 प्रतिशत, ने 23 आईआईटी में प्रवेश की पुष्टि कर दी है। 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश अभी भी चल रहे हैं 2018 में महिलाओं के लिए अतिरिक्त कोटा शुरू होने से एक साल पहले, भारत में आईआईटी ने 995 लड़कियों और 9,883 लड़कों को प्रवेश दिया। 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश के दौरान, 3310 लड़कियों, या कुल सीटों की संख्या का 20 प्रतिशत, ने 23 आईआईटी में प्रवेश की पुष्टि कर दी है। 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश अभी भी चल रहे हैं

विज्ञापन

आईआईटी निदेशक बनने वाली पहली महिला प्रीति अघलयम के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में महिलाएं अभी भी अल्पसंख्यक हैं और परिसरों में लिंग अनुपात में सुधार के लगातार प्रयासों के बावजूद, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जबकि पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था, यह सात दशकों के बाद है कि किसी महिला को प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन ज़ांज़ीबार में नए आईआईटी की प्रभारी निदेशक, अघालयम के लिए, यह सिर्फ एक बड़ी बाधा को तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि "एक बार एक आईआईटीयन, हमेशा एक आईआईटीयन" (Once an IITian, always an IITian") सिद्धांत के बारे में है।