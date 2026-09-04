एआईएपीजीईटी एग्जाम: आयुष पीजी प्रवेश परीक्षा की उत्तरकुंजी हुई जारी, कितना लगेगा आपत्ति शुल्क? जानें तरीका

22 अगस्त और 1 सितंबर को हुई परीक्षा

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प्रति प्रश्न पर कितना लगेगा आपत्ति शुल्क?

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आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे है। इसी समय तक उम्मीदवारों को आपत्ति शुल्क भी जमा करना होगा।एनटीए ने एआईएपीजीईटी 2026 की परीक्षा 22 अगस्त को देशभर के 104 शहरों के करीब 205 परीक्षा केंद्रों पर कराई। इसमें लगभग 51,482 उम्मीदवार शामिल हुए। इसके अलावा 1 सितंबर को राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वूमेन, जयपुर में 49 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की के साथ प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड किए गए रिस्पॉन्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए हैं। जिन उम्मीदवारों को किसी उत्तर पर आपत्ति है, वे केवल ऑनलाइन माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा।उम्मीदवार प्रोसेसिंग फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। फीस जमा किए बिना किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। फीस भुगतान का कोई दूसरा तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।