एनटीए: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा के नतीजे घोषित, फटाफट इस लिंक से करें चेक; जानें कैसा रहा रिजल्ट

CSIR UGC NET June Result 2026: जून 2026 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। स्कोरकार्ड में अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और परीक्षा का नाम दर्ज होगा।

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1.50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल

इसके अलावा उम्मीदवार के प्राप्तांक, कुल अंक, रैंक और रिजल्ट का स्टेटस (योग्य/अयोग्य) भी स्कोरकार्ड में दिया जाएगा। किसी भी गलती की स्थिति में उम्मीदवार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

संयुक्त CSIR-UGC NET जून 2026 परीक्षा 17 और 18 जुलाई 2026 को देश के 224 शहरों में पांच विषयों के लिए CBT मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 1,87,739 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 1,11,274 महिलाएं, 76,463 पुरुष और दो तीसरे लिंग के उम्मीदवार शामिल थे। इनमें से कुल 1,50,057 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 90,380 महिलाएं, 59,675 पुरुष और दो तीसरे लिंग के उम्मीदवार थे।

विषयवार परीक्षा में कितने उम्मीदवार हुए शामिल?