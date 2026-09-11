यूके: मास्टर्स करने वालों के लिए शानदार मौका, 2000 पाउंड तक मिलेगा मासिक भत्ता; जानें इस स्कॉलरशिप की खासियतें

आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी

कम और मध्यम आय वाले कॉमनवेल्थ देशों के योग्य उम्मीदवार इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार, जो यूके की किसी यूनिवर्सिटी में फुल-टाइम मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं।

ऐसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार, जो अपनी शिक्षा और कौशल के माध्यम से अपने देश के सतत विकास और प्रगति में योगदान देना चाहते हैं।

ऐसे करें आवेदन

इसके तहत चयनित छात्रों को कई आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं। इसमें ब्रिटेन आने और पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस जाने का हवाई किराया शामिल है। साथ ही, पूरी ट्यूशन फीस कवर की जाती है, इसलिए छात्र को अपनी फीस नहीं देनी पड़ती। रहने और रोजमर्रा के खर्च के लिए 1,712 पाउंड प्रतिमाह, जबकि लंदन में पढ़ने वाले छात्रों को 2,000 पाउंड प्रतिमाह का भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा, पढ़ाई से जुड़ी यात्रा के खर्च के लिए स्टडी ट्रैवल ग्रांट भी मिलता है।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर, 2026 शाम चार बजे तक है। आप आधिकारिक वेबसाइट cscuk.fcdo.gov.uk/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए है, जिनकी पढ़ाई सितंबर/अक्तूबर 2027 से ब्रिटेन में शुरू होगी। उम्मीदवारों को अपना आवेदन ‘सीएससी सेंट्रल’ ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से जमा करना होगा। ध्यान रखें कि सीएससी केवल ‘सीएससी सेंट्रल’ के जरिये जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों को ही स्वीकार करता है। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन या दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।