सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: स्कूलों को 21 अक्तूबर तक जमा करनी होगी एलओसी, सही जानकारी भरने की सख्त हिदायत

सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेटशीट कब आएगी?

सीबीएसई की वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जल्द जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इसे जारी करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।



विद्यार्थियों को परीक्षा कार्यक्रम से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, स्कूलों को फिलहाल परीक्षार्थियों की सूची जमा करने की प्रक्रिया सही तरीके से और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने पर ध्यान देना होगा।

सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के विवरण की शुद्धता पर जोर दिया है। स्कूलों को 21 अक्तूबर तक एलओसी जमा करनी है और इससे पहले सभी जानकारियों का मिलान करना चाहिए।अभिभावकों को भी अपने बच्चों का विवरण और चुने गए विषयों की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। किसी भी भ्रम की स्थिति में स्कूल से संपर्क करना बेहतर होगा।