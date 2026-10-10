सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: स्कूलों को 21 अक्तूबर तक जमा करनी होगी एलओसी, सही जानकारी भरने की सख्त हिदायत
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों को विद्यार्थियों का विवरण सही भरने की याद दिलाई है। परीक्षार्थियों की सूची 21 अक्तूबर तक जमा करनी होगी। गलत जानकारी या विषय चयन में चूक से आगे परेशानी हो सकती है।
विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध स्कूलों को वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का विवरण सावधानी से भरने को कहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों की सूची निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करनी होगी। विद्यार्थियों की सूची को अंग्रेजी में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) कहा जाता है। इसे जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्तूबर 2026 है।
बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों की जानकारी भरने से पहले उसका अच्छी तरह मिलान करें। फॉर्म भरने की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को भी सभी दिशा-निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए।
विद्यार्थियों की जानकारी भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
सीबीएसई ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों और संबंधित कर्मचारियों से विवरण जमा करने से पहले सभी जानकारियों की जांच करने को कहा है। स्कूलों को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:
- विद्यार्थियों का विवरण सही तरीके से भरा जाए।
- चुने गए विषयों की जांच की जाए।
- जानकारी जमा करने से पहले उसका मिलान कर लिया जाए।
- फॉर्म भरने वाले कर्मचारी बोर्ड के दिशा-निर्देशों से परिचित हों।
- अभिभावकों को सही जानकारी देने के महत्व के बारे में बताया जाए।
बोर्ड ने प्रधानाचार्यों से अभिभावकों को यह भी समझाने को कहा है कि गलत जानकारी देने से आगे चलकर परेशानी हो सकती है। स्कूलों को समय-समय पर इस प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि विवरण सही और समय पर जमा हो सके।
एलओसी जमा करने से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं?
सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का विवरण जमा करने के संबंध में पहले भी सूचनाएं जारी की थीं।
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महत्वपूर्ण कार्यक्रम
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तारीख
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एलओसी जमा करने के संबंध में पहली सूचना
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10 सितंबर 2026
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विस्तृत अधिसूचना जारी
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17 सितंबर 2026
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विद्यार्थियों के सही विवरण पर वेबिनार
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29 सितंबर 2026
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परीक्षार्थियों की सूची जमा करने की अंतिम तारीख
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21 अक्तूबर 2026
बोर्ड ने 17 सितंबर की विस्तृत अधिसूचना में 10वीं और 12वीं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का विवरण भरने से जुड़े नियम समझाए थे। इसके बाद 29 सितंबर को वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एलओसी और पंजीकरण के विवरण की शुद्धता का महत्व बताया गया। स्कूलों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अंतिम तारीख तक प्रक्रिया पूरी करनी है।
विद्यार्थियों की जानकारी में गलती होने से क्या परेशानी हो सकती है?
सीबीएसई के अनुसार, परीक्षार्थियों का विवरण सही होना और उनके विषयों का उचित चयन होना बेहद जरूरी है। जानकारी में गलती होने पर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए स्कूलों को सूची जमा करने से पहले हर जानकारी की जांच करनी चाहिए।
अभिभावकों की भी इसमें अहम भूमिका है। उन्हें स्कूल को सही विवरण देना चाहिए और स्कूल की ओर से साझा की गई जानकारी को भी ध्यान से देखना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए स्कूल और अभिभावकों के बीच नियमित संपर्क जरूरी है।
सीबीएसई की दो बोर्ड परीक्षा नीति 2027 क्या है?
सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षा नीति लागू करने की व्यवस्था बताई है। इसके तहत पहली बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी। इसमें सभी परीक्षार्थियों के लिए शामिल होना अनिवार्य होगा।
- बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं के सभी विद्यार्थियों की एलओसी भरी जाए।
- दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी भरने की प्रक्रिया पहली परीक्षा समाप्त होने के बाद पूरी की जाएगी।
- इसलिए स्कूलों को पहली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का विवरण समय पर और सही तरीके से जमा करना होगा।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की डेटशीट कब आएगी?
सीबीएसई की वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जल्द जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इसे जारी करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।
विद्यार्थियों को परीक्षा कार्यक्रम से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, स्कूलों को फिलहाल परीक्षार्थियों की सूची जमा करने की प्रक्रिया सही तरीके से और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने पर ध्यान देना होगा।
सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के विवरण की शुद्धता पर जोर दिया है। स्कूलों को 21 अक्तूबर तक एलओसी जमा करनी है और इससे पहले सभी जानकारियों का मिलान करना चाहिए।
अभिभावकों को भी अपने बच्चों का विवरण और चुने गए विषयों की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। किसी भी भ्रम की स्थिति में स्कूल से संपर्क करना बेहतर होगा।
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