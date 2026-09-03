ग्लोबल एजुकेशन: विदेश में पढ़ाई का बना रहे हैं प्लान? बदलती दुनिया में मिल सकते हैं कई नए अवसर; जानें कैसे

यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा काफी नहीं

यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा और रैंकिंग आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्र अब व्यावहारिक अनुभव, उद्योग से जुड़ाव, शोध के अवसर और रोजगार की संभावनाओं को भी प्राथमिकता दें। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, टीमवर्क, डिजिटल दक्षता और विभिन्न संस्कृतियों के साथ काम करने की क्षमता वैश्विक कार्यबल के लिए जरूरी कौशल बन चुके हैं। इसलिए विदेशी शिक्षा को केवल विदेश में नौकरी पाने के माध्यम के रूप में देखने के बजाय, इसे जीवनभर सीखते रहने और बदलते कॅरिअर की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के अवसर के रूप में देखना अधिक महत्वपूर्ण है।