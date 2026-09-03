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ग्लोबल एजुकेशन: विदेश में पढ़ाई का बना रहे हैं प्लान? बदलती दुनिया में मिल सकते हैं कई नए अवसर; जानें कैसे

Thu, 03 Sep 2026 03:03 PM IST
शाहीन परवीन युसरा मौजुगी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, दुबई
युसरा मौजुगी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, दुबई Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 03 Sep 2026 03:03 PM IST
सार

विदेश में पढ़ाई आज केवल बेहतर नौकरी पाने का जरिया नहीं रह गई है। यह छात्रों को नई तकनीकों, वैश्विक सोच और बदलती दुनिया की जरूरतों को समझने का मौका देती है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते
 

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Thinking of Studying Abroad? See Why Global Education Is More Than Just a Job Opportunity
ग्लोबल एजुकेशन - फोटो : AI

विस्तार
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देश में पढ़ाई करना भारतीय छात्रों के लिए आज भी एक बड़ा सपना है, लेकिन छात्रों को शिक्षा का चुनाव केवल प्रतिष्ठित डिग्री या विदेश में नौकरी पाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। बदलती तकनीक और ऑटोमेशन के दौर में ऐसी शिक्षा को प्राथमिकता देना बेहतर होगा, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। विदेश में पढ़ाई का विकल्प चुनते समय वैश्विक दृष्टिकोण, नई संस्कृतियों की समझ और भविष्य में उपयोगी कौशल विकसित करने के अवसरों पर भी ध्यान देना चाहिए।

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यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा काफी नहीं

यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा और रैंकिंग आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्र अब व्यावहारिक अनुभव, उद्योग से जुड़ाव, शोध के अवसर और रोजगार की संभावनाओं को भी प्राथमिकता दें। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, टीमवर्क, डिजिटल दक्षता और विभिन्न संस्कृतियों के साथ काम करने की क्षमता वैश्विक कार्यबल के लिए जरूरी कौशल बन चुके हैं। इसलिए विदेशी शिक्षा को केवल विदेश में नौकरी पाने के माध्यम के रूप में देखने के बजाय, इसे जीवनभर सीखते रहने और बदलते कॅरिअर की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के अवसर के रूप में देखना अधिक महत्वपूर्ण है।

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शिक्षा के नक्शे पर उभर रहे नए विकल्प

विदेश में पढ़ाई का फैसला करते समय छात्रों को केवल किसी देश या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता, उद्योग से जुड़ाव, शोध के अवसर, रोजगार की संभावनाएं, कुल खर्च और भविष्य के कॅरिअर मूल्य जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर और यूएई जैसे उभरते शिक्षा गंतव्यों पर विचार करते हुए छात्रों को अपनी कॅरिअर योजना और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप सही विकल्प चुनना चाहिए।

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डिग्री के साथ अनुभव भी जरूरी

विश्वविद्यालयों को छात्रों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाने पर जोर देना चाहिए। इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, शोध सहयोग और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू कर सकें। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज और सीमा पार सहयोग के जरिये उन्हें वैश्विक कार्यसंस्कृति का अनुभव दिया जा सकता है। तकनीकी दक्षता के साथ जिज्ञासा, दृढ़ता, रचनात्मक सोच और नैतिक नेतृत्व जैसे गुणों के विकास पर भी विश्वविद्यालयों को विशेष ध्यान देना चाहिए।

  • एआई और उभरती तकनीकों के कारण आने वाले समय में कई नौकरियों और भूमिकाओं का स्वरूप बदल सकता है।
  • भविष्य के स्नातकों के लिए तकनीकी दक्षता और डिजिटल कौशल बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
  • सहयोग, संवाद, टीमवर्क और नेतृत्व जैसे कौशल भी कॅरिअर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नए कौशल सीखते रहें

एआई और नई तकनीकों के तेजी से बदलते दौर में छात्रों को लगातार सीखने और अपने कौशल को समय के अनुसार विकसित करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित न रहकर समस्या-समाधान, प्रभावी संवाद, रचनात्मक सोच और नेतृत्व जैसे कौशल भी विकसित करने चाहिए। साथ ही, नई तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के कार्यक्षेत्र में उपयोग करना सीखना चाहिए। इससे छात्र भविष्य की चुनौतियों का सामना कर नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

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