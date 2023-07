सीए फाउंडेशन जून 2023 की परीक्षाएं 24 जून से 30 जून तक आयोजित की गईं थी। परीक्षाएं चार पेपरों के लिए आयोजित की गईं - लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास (Principles And Practice of Accounting) व्यावसायिक कानून (Business Laws), व्यावसायिक पत्राचार और रिपोर्टिंग (Business Correspondence And Reporting) व्यावसायिक गणित (Business Mathematics),तार्किक तर्क और सांख्यिकी (Logical Reasoning And Statistics) व्यावसायिक अर्थशास्त्र और व्यवसाय और वाणिज्यिक ज्ञान (business economics and business and commercial knowledge) शामिल है।