बिहार: 95195 स्कूलों के बच्चों ने लिया सेवा संकल्प अभियान में भाग, 2047 के विकसित भारत पर क्या बात हुई?

बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में किसका योगदान बताया?

प्रह्लाद जोशी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश विनिर्माण, चिकित्सा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है।



इस दिशा में युवाओं की भूमिका अहम होगी। मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान क्यों अहम है?

केंद्रीय मंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और नवाचार से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।



इसका जिक्र करते हुए उन्होंने नए विचारों, शोध और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस राशि के तहत अलग-अलग योजनाओं या धन के उपयोग का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।