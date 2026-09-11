पश्चिम बंगाल: उपचुनाव के कारण उच्च माध्यमिक के सेमेस्टर-III की परीक्षा टली, अब अक्तूबर में इन तिथियों पर होगी

Bengal HS Exams Postponed: पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। यह फैसला नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों में 6 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए लिया गया है। परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 5, 6 और 7 अक्तूबर को होने वाली परीक्षाएं अब क्रमश: 12, 13 और 14 अक्तूबर को आयोजित की जाएंगी।

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