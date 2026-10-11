आंध्र प्रदेश: मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों की बढ़ी परेशानी, महीनों से अटकी सैलरी पर सरकार से की भुगतान की मांग
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:08 AM IST
सार
आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की बकाया सैलरी का मुद्दा गरमा गया है। सरकारी डॉक्टरों के संगठन ने राज्य सरकार से लंबित वेतन तुरंत जारी करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2016 के वेतन संशोधन को लागू करने की मांग की है। जन स्वास्थ्य में शिक्षकों की भूमिका का हवाला देते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और समाधान कराने का भरोसा दिया है।
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विस्तार
आंध्र प्रदेश सरकारी डॉक्टर संघ ने राज्य सरकार से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षक डॉक्टरों का लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2016 के वेतन संशोधन को लागू करने का आग्रह भी किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। यह मुद्दा संगठन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में उठाया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने सरकार से शिक्षक डॉक्टरों की समस्याओं पर ध्यान देने और उनकी आर्थिक परेशानियों का समाधान करने की अपील की।
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सम्मेलन में किन लोगों ने आवाज उठाई?आंध्र प्रदेश सरकारी डॉक्टर संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में डी. जयधीयर बाबू और महासचिव बी. रमेश कुमार ने डॉक्टरों की मांगों को उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सरकार से लंबित वेतन जारी करने और वर्ष 2016 के वेतन संशोधन को लागू करने का आग्रह किया। संगठन का मानना है कि इन मांगों पर कार्रवाई होने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टरों को राहत मिल सकती है। सम्मेलन में डॉक्टरों की सेवा से जुड़ी सुविधाओं और आर्थिक हितों पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने सरकार से इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाने की अपील की।
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डॉक्टरों की भूमिका क्यों अहम है?आंध्र प्रदेश संयुक्त कार्रवाई समिति अमरावती के प्रदेश अध्यक्ष बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलु ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले डॉक्टर जन स्वास्थ्य की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टरों के आर्थिक हितों और सेवा से जुड़े लाभों की सुरक्षा करे। शिक्षक डॉक्टर मेडिकल शिक्षा के साथ भविष्य के चिकित्सकों को तैयार करने में भी योगदान देते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान जरूरी माना जा रहा है। वेंकटेश्वरलु ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को सरकार के सामने रखा जाएगा और जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।
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