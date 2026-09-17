Delhi News: स्टेट स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में जोन-26 बना चैंपियन

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ओवरऑल गेम इंचार्ज विनोद मट्टा ने विजेता टीम सहित सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। क्रिकेट अकादमी इंचार्ज गुरमीत सिंह और अनुज बेनीवाल ने कहा कि स्कूल स्तर पर आयोजित ऐसी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंच के लिए तैयार होने का अवसर देती हैं। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंडर-19 बालक वर्ग में जोन-26 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जोन-20 ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जोन-1 की टीम तीसरे स्थान पर रही।