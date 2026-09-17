Delhi News: फुटबॉल चैंपियनशिप में जोन-18 और जोन-20 का दमदार प्रदर्शन

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अंडर-14 बालक वर्ग में जोन-20 ने जोन-21 को 3-0 से पराजित किया। जोन-20 के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में बेहतर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार हमलों के जरिए तीन गोल दागे। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के अंडर-17 बालक वर्ग के मुकाबले में जोन-18 ने जोन-20 को 2-0 से हराकर जीत दर्ज की। शुरुआत से ही जोन-18 के खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा और मौके का फायदा उठाते हुए दो गोल किए। जोन-20 ने वापसी की कोशिश की, लेकिन जोन-18 की मजबूत के डिफेंस सामने उसे सफलता नहीं मिली।