'दुनिया की सबसे खराब हवा': दीवाली के जश्न से पहले गैस चैंबर में बदली दिल्ली, लाहौर से दोगुना प्रदूषित राजधानी

दिवाली से ठीक एक दिन पहले दिल्ली की हवा ने दुनिया में सबसे खराब प्रदूषण का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था आईक्यूएयर की लाइव रैंकिंग में शनिवार सुबह दिल्ली दुनिया के प्रमुख शहरों में पहले स्थान पर रही। सुबह 10:35 बजे दिल्ली का अमेरिकी पैमाने पर एक्यूआई 581 दर्ज किया गया। वहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर का एक्यूआई 285 रहा, जो दिल्ली के मुकाबले करीब आधा है।

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