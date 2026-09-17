Delhi News: स्टेशनों पर पानी की सुविधाओं में होगा सुधार

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नई दिल्ली। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पानी से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। इसके तहत स्टेशनों पर बोरवेल और पानी के बूथों की मरम्मत समेत कई अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे। यह कार्य करीब 1.43 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। गर्मी और भीड़ के दौरान स्टेशनों पर पीने के पानी की मांग बढ़ जाती है, इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो