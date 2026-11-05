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Delhi News: धनतेरस की पूर्व संध्या पर थमे वाहनों के पहिये

Thu, 05 Nov 2026 10:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:06 PM IST
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Vehicles come to a halt on the eve of Dhanteras
लोगों को कुछ किलोमीटर का रास्ता तय करने में काफी समय लग गया
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। धनतेरस की खरीदारी के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही बाजारों में चहल-पहल रही। दोपहर बाद खरीदारों की संख्या और बढ़ गई। इसका असर बाजारों तक पहुंचने वाली सड़कों पर भी दिखाई दिया। कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कहीं गाड़ियां रुक-रुककर चलती रहीं तो कहीं लोगों को कुछ किलोमीटर का रास्ता तय करने में काफी समय लग गया। शाम को दफ्तरों से घर लौटने वाले लोगों के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव और बढ़ गया। खरीदारी के लिए निकले लोगों के साथ रोजाना सफर करने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ी।

चांदनी चौक, करोल बाग, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन और कमला नगर में त्योहार की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ पहुंची। इन बाजारों के आसपास सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। कई जगह पार्किंग की जगह नहीं मिलने के कारण वाहन चालकों को गाड़ी खड़ी करने के लिए काफी देर तक जगह तलाशनी पड़ी। इससे बाजारों की ओर जाने वाले रास्तों पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। कश्मीरी गेट और हौज खास के आसपास भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।
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बाजारों के अलावा मुख्य मार्गों पर भी जाम
बाजारों के अलावा रोजाना आवाजाही वाले रास्तों पर भी लोगों को राहत नहीं मिली। आईटीओ, लोदी रोड, साउथ एक्सटेंशन और धौला कुआं के आसपास वाहनों की कतारें लगी रहीं। लोदी रोड पर फ्लाईओवर के पास भी गाड़ियों की भीड़ रही। एम्स से सराय काले खां के बीच बारापुला रास्ते पर वाहन धीरे-धीरे आगे बढ़े। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आने-जाने वाले लोगों को भी रास्ते में परेशानी हुई। त्योहार के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ का असर पूरे शहर की आवाजाही पर पड़ा। खरीदारी के लिए निकले लोगों के साथ दफ्तर और अन्य कामों से लौट रहे लोगों को भी जाम में फंसना पड़ा। कई जगह लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा।
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