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शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि इलाके में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम जांच में जुटी थी। इस दौरान पुलिस ने 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। बालिग आरोपियों की पहचान मोहम्मद अमजद निवासी जगजीत नगर, उस्मानपुर और समीर निवासी कुशल पार्क, लोनी, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इनके साथ 17 साल के एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। ब्यूरो

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पूर्वी दिल्ली। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 7 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई से वाहन चोरी के सात मामलों को सुलझाने का दावा किया है।