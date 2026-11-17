आज दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान 18 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित राजधानी के विकास, जनहित और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है। इसी दिशा में सभी के सहयोग और समन्वय से दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। @SandhuTaranjitS — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 17, 2026

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दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 23 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। — CMO Delhi (@CMODelhi) November 17, 2026

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। छह दिन तक चलने वाले इस सत्र में दिल्ली से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।एक्स पर सीएमओ दिल्ली की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र 18 से 23 दिसंबर 2026 तक चलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित हुई थी। यह एक कैबिनेट बैठक थी। इसमें सत्र के आयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाना है। इसमें आधुनिक सुविधाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर जीवन गुणवत्ता शामिल है। उन्होंने दिल्ली के विकास को नई गति देने की प्रतिबद्धता जताई।