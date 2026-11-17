2027 की तैयारी में जुटी भाजपा: यूपी चुनाव से पहले योगी की नितिन नवीन से मुलाकात, अमित शाह से भी मिलने की चर्चा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। मथुरा में पार्टी के दो दिवसीय मंथन सत्र में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बैठक में संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की बात सामने आई है। योगी के अमित शाह से मिलने की भी संभावना है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह बैठक नबीन के आवास पर संपन्न हुई। दोनों नेताओं ने मथुरा में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद यह मुलाकात हुई।
यूपी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी एल संतोष भी नबीन के आवास पर हुई इस बैठक में शामिल थे। आदित्यनाथ और नवीन की मुलाकात के एजेंडे पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है।
मथुरा में महत्वपूर्ण मंथन सत्र
इससे पहले दिन में, भाजपा अध्यक्ष नवीन ने मथुरा में पार्टी के दो दिवसीय मंथन सत्र के अंतिम दिन भाग लिया था। इस सत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गहन विचार-विमर्श किया। उनका मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना था। इसके लिए पार्टी की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक को पार्टी के भविष्य की योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष नवीन के बीच हुई बैठक में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए भी गहन चर्चा हुई। इस दौरान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर बात की गई। जनता तक पहुंचने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। नेताओं ने चुनावी तैयारियों और संभावित चुनौतियों पर भी गौर किया।