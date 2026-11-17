आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष नवीन के बीच हुई बैठक में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए भी गहन चर्चा हुई। इस दौरान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर बात की गई। जनता तक पहुंचने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। नेताओं ने चुनावी तैयारियों और संभावित चुनौतियों पर भी गौर किया।