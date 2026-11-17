यह है मामला

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ यह मामला 14 मई को उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। यह कार्रवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट और उन्हें लिखे गए पत्रों को संज्ञान में लेने के बाद की गई थी, जो आबकारी नीति मामले की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार से संबंधित थे। न्यायमूर्ति शर्मा आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की चुनौती सुन रही थीं। हालांकि, केजरीवाल और अन्य ने न्यायाधीश के पक्षपात और हितों के टकराव का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया, जिस पर अब न्यायमूर्ति चावला की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है।