लूटपाट के इरादे से घूम रहे दो बदमाश गिरफ्तार: पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ा, एक पर दर्ज हैं 50 से अधिक मामले

अमन विहार थाना पुलिस ने गश्त के दौरान झपटमारी और वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मंगोलपुरी निवासी करण उर्फ रॉबिन (36) और प्रदीप उर्फ लाला (36) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मंगोलपुरी के घोषित बदमाश हैं। गिरफ्तार करण के खिलाफ पहले से लूट, झपटमारी, आर्म्स एक्ट के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनके कब्जे से दो चाकू और चोरी की एक बाइक बरामद की है।

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रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि रोहिणी जिले में लगातार हो रही झपटमारी और वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अमन विहार थाना पुलिस की टीमें बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। एक सितंबर को टीम सेक्टर-22 रोहिणी स्थित 100 फुट सर्विस रोड पर गश्त कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने एक दोपहिया वाहन पर दो संदिग्ध युवकों को देखा। पुलिस को देखते ही दोनों भागने की कोशिश करने लगे।पुलिस ने उनका पीछा कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी लेने पर दोनों के पास से दो चाकू बरामद हुआ। जांच में पता चला कि बरामद बाइक कंझावला थाना इलाके से चोरी की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में वाहन चोरी, झपटमारी और लूट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से दो मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि करण उर्फ रॉबिन के खिलाफ पहले से 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं प्रदीप उर्फ लाला पर 40 से अधिक मामले दर्ज हैं।