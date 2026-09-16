Delhi News: युवक की हत्या में नाबालिग समेत दो आरोपी पकड़े
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
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नई दिल्ली। केशवपुरम में माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या और दूसरे को घायल करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सना चाकू बरामद किया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि 15 सितंबर को भवानी (30) और आशा राम (32) कन्हैया नगर में थे। इसी दौरान तीन लड़कों ने उनसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। माचिस देने से इन्कार करने पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद तीनों लड़कों ने भवानी और आशा राम पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों घायलों को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भवानी को मृत घोषित कर दिया।
नॉर्थ-वेस्ट जिले की उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान वजीरपुर की जेजे कॉलोनी निवासी नरेश बहादुर उर्फ नेपाली और तरुण के रूप में हुई है। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, नरेश ने चाकू से हमला किया था, जबकि तरुण और नाबालिग ने हाथापाई की। पुलिस टीम ने स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। संवाद
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पुलिस जांच में सामने आया कि 15 सितंबर को भवानी (30) और आशा राम (32) कन्हैया नगर में थे। इसी दौरान तीन लड़कों ने उनसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी। माचिस देने से इन्कार करने पर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद तीनों लड़कों ने भवानी और आशा राम पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों घायलों को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भवानी को मृत घोषित कर दिया।
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नॉर्थ-वेस्ट जिले की उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान वजीरपुर की जेजे कॉलोनी निवासी नरेश बहादुर उर्फ नेपाली और तरुण के रूप में हुई है। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, नरेश ने चाकू से हमला किया था, जबकि तरुण और नाबालिग ने हाथापाई की। पुलिस टीम ने स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। संवाद
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