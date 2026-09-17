Delhi News: लूट और रंगदारी में दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि मोहित अशोक विहार में दर्ज लूट के मामले में वांछित था। दीपांशु जहांगीरपुरी में दर्ज रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था। वजीरपुर पुलिस चौकी की गश्ती टीम ने मोहित को ग्रीन बेल्ट पार्क के पास पकड़ा। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सेंधमारी निरोधक दस्ता ने स्थानीय सूचना पर दीपांशु को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में जांच जारी है। संवाद

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नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने लूट और रंगदारी के मामलों में वांछित दो 19 वर्षीय आरोपियों मोहित और दीपांशु को गिरफ्तार किया है। मोहित के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ।