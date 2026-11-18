यात्रा के दौरान परिषद ने देशभर में उनसे जुड़े 56 प्रमुख धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास और प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया। प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन से मुलाकात की। इस दौरान भगवान परशुराम कुंड को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री से भी धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर बात हुई। इसमें भगवान परशुराम कुंड और भीमाशंकर मंदिर को धार्मिक पर्यटन परिपथ में शामिल करने पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर भारत के इन स्थलों को राष्ट्रीय मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने के लिए केंद्र-राज्य के समन्वित प्रयास आवश्यक बताए गए।

