दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले में एक अज्ञात नवजात शिशु मृत पाया गया है। यह घटना आजादपुर रेलवे स्टेशन के पास सामने आई। 17 नवंबर, 2026 को अशोक विहार थाना पुलिस को इस संबंध में सूचना मिली थी।

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पुलिस को सूचना मिली कि एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। शिशु का शव सड़ी-गली हालत में था। वह स्थिर कचरे के पानी में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया।पुलिस टीम के साथ क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। नवजात शिशु को तत्काल डीसीबी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने शिशु को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद, शव को बीजेआरएम अस्पताल के मुर्दाघर में भेजा गया। शव को सुरक्षित रखने के लिए वहां रखा गया है। पोस्टमार्टम जांच भी वहीं की जाएगी।इस मामले में अशोक विहार थाना में एक केस दर्ज किया गया है। मृत नवजात शिशु की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से छानबीन कर रही है।