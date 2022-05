{"_id":"6287e2abd8b08f0a8f256e21","slug":"three-arrested-in-delhi-for-fraud-of-crores-by-opening-a-fake-company-during-demonetisation","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tax Fraud : नोटबंदी के दौरान फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 21 May 2022 12:19 AM IST