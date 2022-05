{"_id":"6293fca469d5815b3f093f0d","slug":"the-young-man-was-stabbed-to-death-in-a-dispute-over-the-girl-a-friend-of-the-deceased-was-also-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Crime: लड़की को लेकर नोंकझोंक में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, मृतक का एक दोस्त भी हुआ जख्मी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 05:31 AM IST