Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   The traffic inspector got the injured girl to the hospital in time.

Delhi News: घायल लड़की को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने समय रहते पहुंचाया अस्पताल

Fri, 06 Nov 2026 09:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:45 PM IST
विज्ञापन
The traffic inspector got the injured girl to the hospital in time.
नई दिल्ली। नरेला सर्कल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर यशपाल हादसे में घायल लड़की के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। शुक्रवार को हादसे के बाद सड़क किनारे बेहोश पड़ी लड़की को उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से समय रहते अस्पताल पहुंचाया। ऐसे में समय पर इलाज मिलने से लड़की की जान बचाई जा सकी।
विज्ञापन




ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को इंस्पेक्टर यशपाल वीआईपी ड्यूटी के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजघाट के पास रिंग रोड बाईपास पर 16 वर्षीय लड़की को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा। उसके साथ मौजूद दूसरी लड़की काफी डरी हुई थी। जानकारी करने पर पता चला कि लड़की की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे वह हादसे का शिकार हो गई।
विज्ञापन




इंस्पेक्टर यशपाल ने बिना देरी किए आसपास मौजूद लोगों और महिला कांस्टेबल की मदद से बेहोश लड़की को अपनी सरकारी गाड़ी से सिविल लाइंस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से लड़की की जान बचाई जा सकी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed