Delhi News: घायल लड़की को ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने समय रहते पहुंचाया अस्पताल

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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को इंस्पेक्टर यशपाल वीआईपी ड्यूटी के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजघाट के पास रिंग रोड बाईपास पर 16 वर्षीय लड़की को सड़क किनारे बेहोश पड़ा देखा। उसके साथ मौजूद दूसरी लड़की काफी डरी हुई थी। जानकारी करने पर पता चला कि लड़की की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे वह हादसे का शिकार हो गई।इंस्पेक्टर यशपाल ने बिना देरी किए आसपास मौजूद लोगों और महिला कांस्टेबल की मदद से बेहोश लड़की को अपनी सरकारी गाड़ी से सिविल लाइंस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से लड़की की जान बचाई जा सकी। संवाद