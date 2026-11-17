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पूर्वी दिल्ली। ज्वाला नगर में जर्जर मकान गिरने से हुई दो लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वह खुद पूरे हालात पर नजर रख रही हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर इलाज मिले और प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाए। ब्यूरो

ज्वाला नगर में मकान गिरने का मामला