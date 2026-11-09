Delhi News: पटाखे खरीदने निकले किशोर की चाकू मारकर हत्या

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वजीराबाद थाने का घोषित बदमाश है आरोपीअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिवाली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे एक परिवार में उस वक्त मातम पसर गया, जब पटाखे खरीदने निकले 16 वर्षीय किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात उत्तर दिल्ली के वजीराबाद इलाके की है। मृतक की पहचान देवांश के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी 25 साल के विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि