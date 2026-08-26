Delhi News: 100 कैमरों की फुटेज खंगालकर झपटमार को पकड़ा

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जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, तीन अगस्त को सरोजिनी नगर थाने में झपटमारी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने अलग-अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर आरोपी के आने-जाने का रास्ता तैयार किया। इसके बाद करीब 30 किलोमीटर के रास्ते पर जाकर फुटेज में दिखाई दे रही गतिविधियों का सत्यापन किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसने मुनिरका में एक व्यक्ति के पास खड़ी स्कूटी चुरा ली थी। स्कूटी की चाबी उसमें लगी थी। इसके बाद वह स्कूटी से झपटमारी करने लगा। संवाद

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नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने झपटमारी के मामले में नेपाल निवासी विकास गुरुंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और करीब 30 किलोमीटर तक उसके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया। 16 दिन की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी की स्कूटी, सोने का पेंडेंट, चांदी की एक जोड़ी पायल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी से झपटमारी, चोरी और सामान गुम होने के पांच मामले सुलझे हैं।