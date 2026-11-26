नई दिल्ली। भारत नगर के पार्क में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीडीए का दावा है कि पार्क में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सक्रियता दिखाकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।डीडीए ने दावा किया कि करीब 22.80 एकड़ में फैले इस पार्क में आगंतुकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पार्क में 47 लाइटें चालू हालत में हैं। चारदीवारी, प्रवेश और निकास के लिए गेट तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता संबंधी बोर्ड भी लगाए गए हैं। पार्क में 24 घंटे छह सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में दो गार्ड ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। डीडीए ने बताया कि पार्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। पार्कों में सुरक्षित माहौल बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है। इस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई के लिए डीडीए पुलिस प्रशासन को हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्यूरो