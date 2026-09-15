Delhi News: कनॉट प्लेस पर अवैध हॉकरों की वापसी, उठा सवाल

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नई दिल्ली। कनॉट प्लेस में अतिक्रमण और अवैध हॉकरों के खिलाफ हुई कार्रवाई का असर महज तीन दिन में खत्म हो गया है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने आरोप लगाया कि तीन दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कनॉट प्लेस में अवैध हॉकरों पर कार्रवाई के चलते बाजार की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थिति बेहतर रही, लेकिन कार्रवाई रुकते ही अवैध हॉकर फिर लौट आए। एसोसिएशन ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस से हाईकोर्ट के आदेशों का प्रभावी ढंग से पालन कराने की मांग की है। एनडीटीए के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि कनॉट प्लेस में अवैध हॉकरों के कारण न केवल बाजार का स्वरूप प्रभावित होता है, बल्कि नियमित दुकानदारों के कारोबार पर भी असर पड़ता है। यहां व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दुकानदार भी कारोबार कर सकें और आम लोगों को भी बिना परेशानी के चलने की जगह मिले। इसके लिए एनडीएमसी और पुलिस को संयुक्त रूप से नियमित कार्रवाई करनी होगी। संवाद

कनॉट प्लेस पर अवैध हॉकरों की वापसी, उठा सवाल