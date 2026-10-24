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यात्रियों के लिए राहत: दिल्ली और विशाखापत्तनम को जोड़ेगी अकासा एयर, रोजाना मिलेगी सीधी उड़ान की सुविधा

Sat, 24 Oct 2026 06:17 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 06:17 PM IST
सार

दिल्ली और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अकासा एयर 25 अक्तूबर से विशाखापत्तनम और दिल्ली के बीच रोजाना सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। 

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Relief for travelers Akasa Air to connect Delhi and Visakhapatnam with daily direct flights
अकासा एयर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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दिल्ली और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अकासा एयर 25 अक्तूबर से विशाखापत्तनम और दिल्ली के बीच रोजाना सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। इससे दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क मजबूत होगा और यात्रियों को आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा। 

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जीएमआर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार, इस मार्ग पर अकासा एयर सीधी उड़ान संचालित करने वाली तीसरी विमानन कंपनी होगी। नई सेवा शुरू होने से इस मार्ग पर यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी। दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच कारोबार, सरकारी कामकाज, पर्यटन, शिक्षा और परिवार से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में रोजाना सीधी उड़ान शुरू होने से इन यात्रियों को फायदा मिलेगा।
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सुबह दिल्ली से रवाना होगी उड़ान
अकासा एयर की उड़ान संख्या क्यूपी 1842 रोजाना सुबह 5:55 बजे दिल्ली से रवाना होगी और सुबह 8:20 बजे विशाखापत्तनम पहुंचेगी। वहीं, वापसी में उड़ान संख्या क्यूपी 1843 सुबह 9:05 बजे विशाखापत्तनम से उड़ान भरेगी और सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

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