हरियाणा में हादसा: खड़े ट्राले में घुसा ऑटो, दो की दर्दनाक मौत; सुबह दिल्ली से गए थे मथुरा, रात लौट रहे थे

हरेंद्र के माता-पिता का हो चुका था निधन

हरेंद्र अविवाहित था और अपने चाचा मोहनलाल के साथ रहता था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसका बड़ा भाई कुल्लू में नौकरी करता है। परिजनों के अनुसार, चाचा मोहनलाल ने दोनों भाइयों का पालन-पोषण किया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दर्जीलाल की पत्नी उषा देवी और हरेंद्र के चाचा मोहनलाल की शिकायत पर ट्राले चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने ट्राले को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया था। उसकी तलाश कर रही है और जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।