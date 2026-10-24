दिल्ली में 12वीं की छात्रा का जला शव बरामद: बहन के बयान से उठे सवाल, भाभी की बात कर रही सबसे ज्यादा हैरान

आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस

पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह स्कूल में आग लगने की सूचना पर पीसीआर कॉल मिली थी। इसके बाद कृष्णा नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां गार्ड रूम के पीछे छात्रा जली हुई हालत में मिली। अग्निशमन विभाग के अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि सुबह 11:58 बजे एक छात्रा के स्कूल के भीतर कथित तौर पर खुद को आग लगाने की सूचना मिली थी। हालांकि, चोटों की गंभीरता का आकलन अस्पताल में ही किया जा सकता है। फिलहाल यह बात साफ नहीं हो पाई है कि छात्रा ने इतना घातक कदम क्यों उठाया। हालांकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उम्मीद है यह भी स्पष्ट हो जाएगा।