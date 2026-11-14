लाल किला धमाका : दो आरोपियों का साजिश में शामिल होने से इन्कार

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। लाल किला धमाका मामले में दो आरोपियों ने अदालत में साजिश में शामिल होने के आरोपों को गलत बताया। मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि दोनों का धमाके में इस्तेमाल कार की खरीद से कोई संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों को धमाके से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को आरोप तय करने के मुद्दे पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा की अदालत में मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई बंद कमरे में हुई।मुजम्मिल के वकील एमएस खान ने अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे 29 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि धमाके में इस्तेमाल कार 30 अक्तूबर को हरियाणा के फरीदाबाद में खरीदी गई थी। यह कार अमीर राशिद के नाम पर थी। बचाव पक्ष ने कहा कि मुजम्मिल ने न तो कार खरीदने में मदद की और न ही इसके लिए पैसे दिए। वह सीसीटीवी फुटेज में भी नजर नहीं आया। वकील ने यह भी दलील दी कि मुजम्मिल और दूसरे आरोपियों के बीच बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में उसे धमाके की साजिश से जोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।शाहीन सईद के वकील ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे नौ नवंबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था यानी धमाके से एक दिन पहले ही वह पुलिस की गिरफ्त में था। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी, तो उन्हें 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके की साजिश से कैसे जोड़ा जा सकता है।दूसरी ओर, एनआईए की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक माधव खुराना ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। एनआईए ने जांच पूरी करने के बाद चार जून को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें उमर उन नबी भी शामिल था, जिसकी धमाके में मौत हो गई थी। इसके अलावा दो आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया था। अदालत ने अब 17 नवंबर को आरोपी शोएब की ओर से आरोप तय करने के मुद्दे पर दलीलें सुनने की तारीख तय की है।