{"_id":"628ec285799e0e294d262c49","slug":"rajendra-nagar-vidhan-sabha-by-election-durgesh-pathak-can-be-aap-candidate","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजेंद्र नगर विधान सभा उपचुनाव : दुर्गेश पाठक हो सकते हैं आप के उम्मीदवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 May 2022 05:27 AM IST