Delhi News: 11 वर्षीय बालक को पुलिस ने पिता को सौंपा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:39 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:39 PM IST
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नई दिल्ली। उत्तरी-पश्चिम जिला की आदर्श नगर पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 11 वर्षीय लापता बच्चे को तलाश कर उसके पिता खिलाफत अली को सौंप दिया। बच्चा 17 सितंबर को आजादपुर फ्लाईओवर के पास अकेला मिला था और अपना पता नहीं बता पा रहा था। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में तलाश की। एक स्थानीय व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने जहांगीरपुरी पुलिस से संपर्क किया। वहां बच्चे के पिता अपने बेटे की तलाश में थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद बच्चे को परिवार से मिलाया। संवाद
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